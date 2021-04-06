رياح شديدة ألحقت أضرارا بنظام الطاقة في الاقاليم

باكو، 6 أبريل، أذرتاج

الحقت رياح شديدة أضرارا بنظام الطاقة الكهربائية في عدد من اقاليم أذربيجان.

قالت شركة أذر ايشيق لتوزيع الطاقة الكهربائية في بيان إن الرياح الشديدة التي هبت في المحافظات الشمالية في البلد قد مزقت ودمرت أسطح البيوت الفردية في اراضي محافظات شابران وخاتشماز وقوبا واقلعت عددا من الاشجار ومنها ما انقض ايضا الامر الذي ادى الى نشوب انقطاعات في امداد الطاقة الكهربائية.

وباشر موظفو اذر ايشيق على الفور مناطق منكوبة في محافظات قوبا وشابران وازالوا انقطاعات في امداد الطاقة بينما تستمر اعمال الاصلاح في اراضي محافظة خاتشماز.