مخترعون شباب من أذربيجان بين الفائزين لمسابقة التطلع إلى المستقبل" الجامعية الأوروبية الآسيوية لبراءات الاختبار

باكو، 8 أبريل، أذرتاج

انتهت مسابقة "التطلع إلى المستقبل" الجامعية الأوروبية الآسيوية لبراءات الاختبار المكرسة للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين للمنظمة الأوروبية الآسيوية للبراءات. حضر المسابقة طلبة من المؤسسات التعليمية للدول الأعضاء في اتفاقية البراءات الأوروبية الآسيوية وغيرهم من الشباب المهتمين بالمسابقة والذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاماً. كما شارك ممثلو بلدنا بنشاط في هذه المسابقة بمبادرة من وكالة الملكية الفكرية لجمهورية أذربيجان.

أفادت أذرتاج نقلا عن الوكالة أن إدارة البراءات الأوروبية الآسيوية أعلنت مؤخراً عن نتائج مسابقة المعرفة. قامت لجنة تحكيم الجامعة بتقييم الأعمال الإبداعية المقدمة وتحديد الفائزين والحائزين على الجوائز وحاملي الدبلومات في أربعة مواد.

وكان ممثلو أذربيجان أيضاً من بين الفائزين في المسابقة الجامعية. فاز مشروع "روبوت جوال للكشف والقضاء التلقائي على فيروس كورونا COVID-19 في المؤسسات الطبية" لسيمور طالبوف وقدرت أغازاده بالمرتبة الثانية في موضوع "الحماية من الفيروس - العدو لن يمر! أنظمة الحماية الفردية للأطباء والمرضى من العدوى" ومشروع "أفلام Epitaxial CdFeTe للإلكترونيات" لظريفة أحمد زاده وإيلفين أحمد زاده المرتبة الثالثة في موضوع "إننا من جيل نيكول تيسله. كل قوانين للطبيعة في أيدينا".

تأسست المنظمة الأوروبية الآسيوية للبراءات عام 1994. وقع بلادنا على اتفاقية البراءات الأوروبية الآسيوية في 9 سبتمبر 1994 وأصبح عضواً بكامل العضوية في المنظمة في عام 1995 بالتصديق على الاتفاقية.