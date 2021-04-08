إطلاق مهرجان"الشعل الثلاث" الثاني للإبداع الدولي

باكو، 8 أبريل، أذرتاج

انطلق مهرجان"الشعل الثلاث" الدولي الثاني للفلكلور والإبداع الكلاسيكي والحديث للأطفال والشباب بدعم من وزارة التعليم وتنظيم المركز الجمهوري لتنمية الأطفال والشباب والذي يدوم حتى 3 يونيو.

أبلغت الوزارة أذرتاج أن الغرض الأساسي من المهرجان الإبداعي هو ضمان تطوير الثقافة الموسيقية وتعزيز معارف ومهارات الأطفال والشباب في هذا المجال والتعرف على الأطفال والشباب الموهوبين في جميع مجالات الإبداع، بما فيه الفلكلور والتوجهات الكلاسيكية والحديثة ورفع مستواهم في الفن وعلم الجمال.

يمكن ان يشارك في المهرجان الإبداعي تلاميذ المدارس الثانوية وطلبة المؤسسات التعليمية اللامنهجية ومجموعات الرقص والراقصين والموسيقيين وأعضاء المجموعات الإبداعية الهواة. يقام المهرجان في أربع فئات عمرية (6-8 و9-11 و12-14 و15-17) ويتضمن الترشيحات التالية:

- الإبداع في عزف الآلات: موسيقى الجاز الوطنية والكلاسيكية والبوب (باستثناء آلات الإيقاع والطبول) ؛ -الإبداع الصوتي: صوت وطني وصوت أكاديمي وصوت بوب ،

- الإبداع في فن الرقص: الرقصات الوطنية ورقصات البالو والباليه الحديثة والكلاسيكية ورقصات البوب الحديثة.

متطلبات المهرجان كالتالي: يمكن للمشاركين المشاركة بمفردهم (فردية) أو زوجية (ثنائية) وجماعية (مجموعة) في مختلف الفئات العمرية. يمكن المشاركة في ترشيح واحد فقط وتقديم عرض الفيديو الواحد في هذا الترشيح. يجب ألا يتجاوز وقت الأداء في جميع الترشيحات 1-3 دقائق. وكما يجب على المشاركين تسجيل الكلمات "خاص لمهرجان "الشعل الثلاث" (بلإنجليزية والروسية) في بداية العرض ويجب إعداد مقاطع الفيديو مخصوصاً لمهرجان "الشعل الثلاث" وألا تشارك في المهرجانات الأخرى يجب أن تبدأ بشعار مهرجان "الشعل الثلاث" وإذا تم استخدام الفيديوهات المرسلة للمسابقة للمشاركة في مسابقات أخرى وعرضت على مواقع التواصل الاجتماعي فسيتم استبعاد المشاركين من المسابقة وستلغى النتيجة.

يقام المهرجان الإبداعي على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى حتى 30 أبريل. في المرحلة الأولى يتم قبول الطلبات ومقاطع الفيديو المتعلقة بتسجيل المشاركين. يجب على الراغبين في المشاركة في المهرجان إرسال اسمهم واسم العائلة وتاريخ الميلاد وبلد التمثيل والمؤسسة التعليمية وعنوان الترشيح إلى عنوان [email protected] بحلول 30 أبريل. يجب الإشارة في أثناء التسجيل إلى جميع مقاطع الفيديو وإلى اسم واسم العائلة للمشارك واسم المؤسسة التي يمثلها واسم ومدة الأغنية (الرقص وإلخ) التي يؤديها.

ستقام المرحلة الثانية في الفترة من 1 إلى 30 مايو. في هذه المرحلة سيتم تقييم مقاطع الفيديو من قبل لجنة التحكيم ويتم اختيار الفائزين.

ستقام المرحلة الثالثة في 1-3 يونيو. في المرحلة الدولية للمهرجان وهي المرحلة النهائية يتم الإعلان عن الفائزين في كل ترشيح وتقام الحفلة الموسيقية النهائية عبر الإنترنت.

من الجدير بالذكر أنه إذا كان لدى الراغب في المشاركة أي أسئلة حول المسابقة، يمكن الاتصال بنا على هاتف (+994) 51 966 96 10 و (+994) 55 730 00 06.

سيتم منح الجائزة الكبرى (Qran Pri) للفائزين وسيحصل الفائزون بالمراكز الأولى والثانية والثالثة في كل فئة عمرية على دبلومة وسيحصل المعلمون ومصممو الرقصات والمخرجون الفنيون على دبلومة خاصة وسيتم منح شهادة للمشاركين الآخرين.