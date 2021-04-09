إندونيسيا تعلن برنامج منحة دراسية KNB للسنة الدراسية الجديدة
AzerTAg.az
٠٩.٠٤.٢٠٢١ [٢٣:٠٦]
باكو، 9 أبريل (أذرتاج).
أعلنت الحكومة الاندونيسية برنامج منحة KNB (Kemitraan Negara Berkembang \ شراكة البلدان النامية) للسنة الدراسية 2021-2022.
افادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة التعليم ان برنامج المنحة يشمل الدراسة في التخصصات المختلفة في مستويات الباكالوريوس والماجستر والدكتوراة.
آخر موعد في قبول الوثائق في برنامج المنحة 5 مايو. يمكن الحصول على معلومات اضافية عن المنحة الدراسية من إعلان وضع في الموقع الرسمي لوزارة التعليم.
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