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    علم وتعليم


    إندونيسيا تعلن برنامج منحة دراسية KNB للسنة الدراسية الجديدة

    ٠٩.٠٤.٢٠٢١ [٢٣:٠٦]

    باكو، 9 أبريل (أذرتاج).

    أعلنت الحكومة الاندونيسية برنامج منحة KNB (Kemitraan Negara Berkembang \ شراكة البلدان النامية) للسنة الدراسية 2021-2022.

    افادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة التعليم ان برنامج المنحة يشمل الدراسة في التخصصات المختلفة في مستويات الباكالوريوس والماجستر والدكتوراة.

    آخر موعد في قبول الوثائق في برنامج المنحة 5 مايو. يمكن الحصول على معلومات اضافية عن المنحة الدراسية من إعلان وضع في الموقع الرسمي لوزارة التعليم.

     

    AZERTAG.AZ : إندونيسيا تعلن برنامج منحة دراسية KNB للسنة الدراسية الجديدة
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