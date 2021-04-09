إندونيسيا تعلن برنامج منحة دراسية KNB للسنة الدراسية الجديدة

باكو، 9 أبريل (أذرتاج).

أعلنت الحكومة الاندونيسية برنامج منحة KNB (Kemitraan Negara Berkembang \ شراكة البلدان النامية) للسنة الدراسية 2021-2022.

افادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة التعليم ان برنامج المنحة يشمل الدراسة في التخصصات المختلفة في مستويات الباكالوريوس والماجستر والدكتوراة.

آخر موعد في قبول الوثائق في برنامج المنحة 5 مايو. يمكن الحصول على معلومات اضافية عن المنحة الدراسية من إعلان وضع في الموقع الرسمي لوزارة التعليم.