أذربيجان توقع مذكرة التفاهم للتعاون في مجال طاقة الرياح البحرية مع مؤسسة التمويل الدولية

باكو، 10 أبريل، أذرتاج

عقدت مناقشات بمشاركة ممثلين عن وزارة الطاقة والبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) والشركة الاستشارية الدولية حول تطوير طاقة الرياح البحرية في أذربيجان.

أبلغت وزارة الطاقة أذرتاج أن وزير الطاقة برفيز شاهبازوف قال في حديثه عن العوامل التي تستلزم استخدام إمكانات طاقة الرياح في البحر وأهمية التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية في هذا المجال إن الرئيس حدد تطوير مفهوم "الطاقة الخضراء" باعتباره أحد أهم مهام.

كما أن تحقيق "النمو الأخضر" وهو أحد أولويات التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، وكذلك زيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء إلى 30% بحلول عام 2030 يعمل أيضاً على تنشيط تحويل إمكانات الرياح البحرية إلى طاقة. وقال "تعاوننا مع مؤسسة التمويل الدولية لتحديد إمكانات طاقة الرياح في البحر ووضع خارطة طريق سيساهم في أهدافنا للطاقة الخضراء".

قالت مديرة للبنك الدولي في اذربيجان سارة مايكل إن البنك الدولي، إلى جانب مؤسسة التمويل الدولية، على استعداد لدعم تطوير طاقة الرياح البحرية وجذب المستثمرين وأهداف تقليل نفايات الكربون في أذربيجان.

بعد ذلك، تم إلقاء النظر في عرض سيناريوهات تطوير مشروع طاقة الرياح البحرية الذي طورته مؤسسة التمويل الدولية والشركة الاستشارية. وتبادل الجانبان الآراء حول المؤشرات الاقتصادية والمالية والبيئية والاجتماعية المتوقعة للمشاريع في إطار سيناريوهات مختلفة.

أشير إلى أن اهتمام العالم بطاقة الرياح البحرية آخذ في الازدياد. ويرجع ذلك إلى انخفاض تكلفة الكهرباء الناتجة عن تركيب توربينات الرياح.

وتجدر الإشارة إلى أنه من المقرر توقيع "مذكرة التفاهم حول التعاون في استخدام طاقة الرياح في البحر" بين وزارة الطاقة لجمهورية أذربيجان ومؤسسة التمويل الدولية في المستقبل القريب. سيتم تنفيذ العمل المنصوص عليه في مذكرة التفاهم في إطار برنامج تطوير طاقة الرياح البحرية التابع لمؤسسة التمويل الدولية. يتم تمويل البرنامج في إطار "برنامج مساعدة إدارة قطاع الطاقة لمجموعة البنك الدولي (ESMAP).