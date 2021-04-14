باكو، 14 أبريل / نيسان، (أذرتاج) زاد إنتاج الكهرباء بنسبة 65.8 مليون كيلوواط ساعة خلال شهر مارس في البلاد مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وبلغ ملياران و364.3 مليون كيلوواط ساعة. افادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الطاقة ان صادرات الكهرباء بلغت 175.1 مليون كيلوواط / ساعة والواردات 11 مليون كيلوواط / ساعة خلال الشهر.

AZERTAG.AZ : إنتاج 2.3 مليار كيلو واط ساعي من الكهرباء خلال مارس

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