إنتاج 6.2 مليار كيلوواط ساعة من الطاقة الكهربائية في أذربيجان خلال العام الجاري

باكو، 14 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

بلغ إنتاج الكهرباء من قبل شركة "أذرإنيرجي" 6 مليارات و257.2 مليون كيلوواط / ساعة خلال الربع الاول (6 مليارات و41.3 مليون كيلوواط / ساعة في محطات الطاقة الحرارية و215.9 مليون كيلوواط / ساعة في محطات الطاقة الكهرومائية).

افادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الطاقة ان إنتاج الكهرباء من قبل دائرة الطاقة الحكومية لجمهورية ناخجيوان ذاتية الحكم في الفترة ما بين يناير ومارس 81.64 مليون كيلوواط ساعة (56.08 مليون كيلوواط ساعة في محطات الطاقة الحرارية و17.13 مليون كيلوواط ساعة في محطات الطاقة الكهرومائية و8.43 مليون كيلوواط ساعة في المحطات الشمسية) و569.8 مليون كيلوواط ساعة في محطات الكهرباء المستقلة.

تم انتاج 16.24 مليون كيلوواط / ساعة من الكهرباء في محطات طاقة الرياح.