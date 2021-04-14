حجم الكهرباء التي تصدرها أذربيجان إلى الدول المجاورة

باكو، 14 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

بلغت صادرات الكهرباء في البلاد 509 ملايين كيلوواط / ساعة خلال 3 أشهر.

افادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الطاقة ان الصادرات زادت بمقدار 25.9 مليون كيلوواط / ساعة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. تم تصدير 8.3 مليون كيلوواط / ساعة من الكهرباء إلى إيران و12.7 مليون كيلوواط / ساعة إلى تركيا و23.1 مليون كيلوواط / ساعة إلى روسيا و464.9 مليون كيلوواط / ساعة إلى جورجيا.

بلغت واردات الكهرباء 32.1 مليون كيلوواط / ساعة في الفترة من يناير إلى مارس. تم استيراد 8.2 مليون كيلوواط / ساعة من الكهرباء من إيران و15.3 مليون كيلوواط / ساعة من روسيا و8.6 مليون كيلوواط / ساعة من جورجيا.