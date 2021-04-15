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    علم وتعليم


    قبول الوثائق لبرنامج المنحة الدراسية في رومانيا مستمر

    ١٥‎.٠٤.٢٠٢١ [١٣:٢٦]

    باكو، 15 أبريل (أذرتاج).

    يستمر قبول الوثائق لبرنامج المنحة الدراسية التي اعلنته وزارة الخارجية الرومانية للسنة الدراسية 2021-2022.

    افادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة التعليم ان المنحة الدراسية تشمل التخصصات المختلفة في مستويات الباكالوريوس والماجستر والدكتوراة. آخر موعد لتقديم الوثائق 30 أبريل.

    يمكن الحصول على معلومات مفصلة عن برنامج المنحة الدراسية في الإعلان المدرج في الموقع الرسمي لوزارة التعليم.

    AZERTAG.AZ :قبول الوثائق لبرنامج المنحة الدراسية في رومانيا مستمر
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    قبول الوثائق لبرنامج المنحة الدراسية في رومانيا مستمر