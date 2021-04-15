صدور كتاب العالم الاذربيجاني في 10 لغات عالمية

باكو، 15 أبريل (اذرتاج).

صدر كتاب "الأسس الاجتماعية الثقافية للتعليم" للعالم الاذربيجاني الدكتور مسلم نظروف من جامعة المعلمين الاذربيجانية الحكومية باللغة الانجليزية في ألمانيا. يجب الذكر ان الكتاب صدر أيضا بـ10 لغات في امريكا اللاتنية وروسيا واوروبا.

افادت أذرتاج ان الكتاب نشر في الطبعة الاولى من قبل دار النشر LAP LAMBERT Academic Publishing عام 2020.

يتحدث الكتاب عن الطابع العالمي لنظام التعليم والتعليم الهادف لإعداد شخصية وكون التعليم حلقة منسقة واتجاها تنمويا لحياة المجتمع والاسس الاجتماعية الثقافية للتعليم المعاصر.