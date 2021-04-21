  • الرئيسية
    • / علم وتعليم

    علم وتعليم


    قبول طلبات لبرامج منح دراسية وبحثية في استونيا مستمر

    ٢١.٠٤.٢٠٢١ [٢٢:٣٤]

    باكو، 21 أبريل (أذرتاج)

    يستمر قبول الطلبات لبرامج منح دراسية وبحثية في مختلف مستويات التعليم لعامي 2021-2022 في إستونيا.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة التعليم ان برنامج المنح يشمل الدراسة في دورات فصول صيفية والمشاركة في البحوث والمحاضرات وكذلك الدراسة في مستويات الباكالوريوس والماجستر والدكتورة في جامعات استونيا.

    يمكن التعرف على تفاصيل برنامج المنحة الدراسية في إعلان وضع في موقع وزارة التعليم الاذربيجانية.

    AZERTAG.AZ :قبول طلبات لبرامج منح دراسية وبحثية في استونيا مستمر
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢١.٠٤.٢٠٢١ [٢٢:٤٢]
    تخصيص 1.5 مليون مانات مبدئيا لانشاء مبنى مدرسة جديدة في حاجيقبول
    ١٧.٠٤.٢٠٢١ [١٥‎:٣١]
    بحث الخطط التنفيذية لبرامج التعاون بين الإيسيسكو وأذربيجان في العلوم والتكنولوجيا
    ١٥‎.٠٤.٢٠٢١ [١٣:٣٦]
    صدور كتاب العالم الاذربيجاني في 10 لغات عالمية
    ١٥‎.٠٤.٢٠٢١ [١٣:٢٦]
    قبول الوثائق لبرنامج المنحة الدراسية في رومانيا مستمر
    قبول طلبات لبرامج منح دراسية وبحثية في استونيا مستمر