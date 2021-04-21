قبول طلبات لبرامج منح دراسية وبحثية في استونيا مستمر
AzerTAg.az
٢١.٠٤.٢٠٢١ [٢٢:٣٤]
باكو، 21 أبريل (أذرتاج)
يستمر قبول الطلبات لبرامج منح دراسية وبحثية في مختلف مستويات التعليم لعامي 2021-2022 في إستونيا.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة التعليم ان برنامج المنح يشمل الدراسة في دورات فصول صيفية والمشاركة في البحوث والمحاضرات وكذلك الدراسة في مستويات الباكالوريوس والماجستر والدكتورة في جامعات استونيا.
يمكن التعرف على تفاصيل برنامج المنحة الدراسية في إعلان وضع في موقع وزارة التعليم الاذربيجانية.
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