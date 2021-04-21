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    علم وتعليم


    تخصيص 1.5 مليون مانات مبدئيا لانشاء مبنى مدرسة جديدة في حاجيقبول

    ٢١.٠٤.٢٠٢١ [٢٢:٤٢]

    باكو، 21 أبريل (أذرتاج).

    بناء على مرسوم رئاسي، تم تخصيص 1.5 مليون مانات مبدئيا من الصندوق الاحتياطي للرئيس الاذربيجاني، المنصوص عليه في ميزانية الدولة لعام 2021، ذلك لإنشاء مبنى مدرسة جديدة يستوعب 432 تلميذ في مدينة حاجيقبول.

    AZERTAG.AZ :تخصيص 1.5 مليون مانات مبدئيا لانشاء مبنى مدرسة جديدة في حاجيقبول
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