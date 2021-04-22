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    الإسراع في اعمال تموين بلدة سوقوفوشان بالكهرباء

    ٢٢.٠٤.٢٠٢١ [١٤:١٠]

    باكو، 22 أبريل (أذرتاج).

    تستمر اعمال تموين الأراضي المحررة من الاحتلال بالطاقة الكهربائية.

    أفادت وكالة اذرتاج ان مؤسسة "أذر إيشيق" للطاقة الكهربائية اسرعت اعمال تموين سوقوفوشان المحررة بالكهرباء بناء على مرسوم أصدره الرئيس إلهام علييف.

    تستمر أعمال مد الخط الكهربائي بقوة 35 كيلولت الى بلدة سوقوفوشان من محطة تارتار لتوليد الكهرباء بقوة 110\35\6 كيلوفولت.

     

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