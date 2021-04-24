  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    زيادة صادرات الكهرباء خلال يناير - مارس

    ٢٤.٠٤.٢٠٢١ [٢٠:٠٤]

    باكو، 24 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    زادت صادرات الكهرباء من أذربيجان خلال أشهر يناير – مارس من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية الأذربيجانية أنه تم تصدير 406.2 مليون كيلوواط / ساعة من الكهرباء من البلد.

    كانت تكلفة تصدير الطاقة الكهربائية في نفس الفترة 16.1 مليون دولار أمريكي.

    يذكر أنه تم تصدير 374.6 مليون كيلوواط / ساعة من الكهرباء من البلاد خلال شهرين من عام 2020 في حين كانت تكلفة التصدير 17.8 مليون دولار.

    AZERTAG.AZ :زيادة صادرات الكهرباء خلال يناير - مارس
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٢.٠٤.٢٠٢١ [١٤:١٠]
    الإسراع في اعمال تموين بلدة سوقوفوشان بالكهرباء
    ١٤.٠٤.٢٠٢١ [٢١:٥‎٠]
    حجم الكهرباء التي تصدرها أذربيجان إلى الدول المجاورة
    ١٤.٠٤.٢٠٢١ [١٨:٥‎٩]
    إنتاج 6.2 مليار كيلوواط ساعة من الطاقة الكهربائية في أذربيجان خلال العام الجاري
    ١٤.٠٤.٢٠٢١ [١٨:١١]
    إنتاج 2.3 مليار كيلو واط ساعي من الكهرباء خلال مارس
    زيادة صادرات الكهرباء خلال يناير - مارس