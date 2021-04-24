زيادة صادرات الكهرباء خلال يناير - مارس

باكو، 24 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

زادت صادرات الكهرباء من أذربيجان خلال أشهر يناير – مارس من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية الأذربيجانية أنه تم تصدير 406.2 مليون كيلوواط / ساعة من الكهرباء من البلد.

كانت تكلفة تصدير الطاقة الكهربائية في نفس الفترة 16.1 مليون دولار أمريكي.

يذكر أنه تم تصدير 374.6 مليون كيلوواط / ساعة من الكهرباء من البلاد خلال شهرين من عام 2020 في حين كانت تكلفة التصدير 17.8 مليون دولار.