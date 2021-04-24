حسن حسنوف يوضح النسخة الأذربيجانية لعيد نوروز في جامعة كامبريدج

لندن، 24 أبريل، أذرتاج

ألقى السفير فوق العادة والمفوض والدكتور في العلوم التاريخية والبروفيسور حسن حسنوف محاضرة حول "تقاليد نوروز: نظرة تاريخية من أذربيجان" عبر الإنترنت بدعوة من مشروع "كومباس" (COMPASS) المنفذ من قبل المركز البريطاني للأبحاث والابتكارات ومؤسسة أبحاث المشكلات العالمية في جامعة كنت ومركز كامبريدج لدراسات التنمية ومنتدى كامبردج لآسيا الوسطى ومركز يسوع (Jesus) بجامعة كامبريدج وبدعم من السفارة الأذربيجانية في المملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية.

أفادت أذرتاج أن مدير كلية "يسوع" في جامعة كامبريدج ومنتدى كامبردج آسيا الوسطى البروفيسور سيدهارت ساكسينا أدار الحدث.

وافتتح الحدث السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية أذربيجان لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية طاهر تقيزاده.

وتجدر الإشارة إلى أن حسن حسنوف سياسي ودبلوماسي متمرس، بالإضافة إلى أعمال أكاديمية مثل "نحو الجمهورية الأولى" و"الفترات المبكرة لجمهورية أذربيجان الثانية" و"الإسكندر المقدوني وأتروبات " هو مؤلف دراسة " برج العذراء " التي تم نشرها تحت رعاية اليونسكو. إن البروفيسور حسن حسنوف أيضاً مؤلف لسلسلة من المنشورات عن نوروز والزرادشتية. نُشرت أبحاثه في باكو وتبليسي وموسكو والنمسا وبولندا وألمانيا وبلغاريا وإيطاليا.

حضر المحاضرة أساتذة ومتخصصون وطلاب جامعة كامبريدج وممثلون عن الجامعات الشريكة.

في بداية محاضرته قدم حسن حسنوف عرضاً موجزاً عن أصل اسم أذربيجان. ثم ذهب لمناقشة التقاليد القديمة للاحتفال بالعام الجديد مع قدوم الربيع وأيام العيد الثمانية في النسخة الأذربيجانية من نوروز ودلالاتها وطقوس قراءة الشعر بمناسبة نوروز في نسخته الأذربيجانية رأس السنة الأذربيجانية. تقاليد فرش مأدبة العيد في النسخة الأذربيجانية من نوروز.

أكد حسن حسنوف أن النسخة الأذربيجانية تتبع أصول التقاليد السومرية والإترورية والمصرية والرومانية والسكيثية وبالطبع التركية القديمة في الاحتفال بالاعتدال الربيعي (الاعتدال الربيعي).

في النهاية، أجاب حسن حسنوف على العديد من الأسئلة من الجمهور.