خلال الاحتجاجات في نيدرلند، يُطالب من أرمينيا تزويد أذربيجان بخرائط المناطق الملغومة

لاهاي، 24 أبريل، أذرتاج

قام مواطنونا المقيمون في مملكة نيدرلند في 24 أبريل باحتجاجات ضد رفض أرمينيا تسليم خرائط المناطق الملغومة الى اذربيجان.

تفيد أذرتاج أن إحدى الاحتجاجات نُظمت من قبل منسقة المجلس التنسيقي الأذربيجانيي نيدرلند وبلجيكا مايسه أغاميرزاييفا أمام السفارة الأرمنية في لاهاي. شارك السكان المحليون أيضاً في الاحتجاج الصامت جنباً إلى جنب مواطنينا.

على الرغم من عدم السماح لعدد كبير من الناس بالتجمع في المسيرة بسبب وباء COVID-19 تجمع العديد من مواطنينا أمام السفارة الأرمينية بشرط مراعاة القواعد الصحية.

عرض المتظاهرون ملصقات مختلفة احتجاجاً على رفض ارمينيا تسليم خرائط الحقول الملغومة في أراضينا المحتلة خلال مدة 30 عاماً. وضعت أيضاً الأحذية البيضاء التي تعتبر رمز الحداد في نيدرلند مرتباً على الأرض. وهكذا، أكد مواطنونا أن الأذربيجانيين قُتلوا على أيدي الأرمن وأن الأرمن قتلة.

نظمت رابطة "الوطن الأم" النسائية الأوروبية الأذربيجانية إعلاناً طائرا في سماء أمستردام. في إطار الحملة تم نقل الشريط المكتوب عليه: "حرروا أذربيجان من الألغام!" في السماء بالطائرة.

تم وضع لوحات إعلانية تصور قتل الأشخاص بالألغام على الطرق في بارنيفيلد وفينلو وزياتيرمير-لاهاي في نيدرلند بمبادرة من المجموعة الإعلامية الأذربيجانية الأوروبية وبدعم من لجنة الشتات، وكذلك منسق المجلس التنسيقي للأذربيجانيين البلجيكيين الهولنديين أمين علييف. وكُتب الشعارات على اللوحات الإعلانية هاشتاغ "#ArmenianWarCrimes" و" تواصل أرمينيا ارتكاب جرائم حرب برفض تقديم خرائط الألغام" و"لا يمكن للمشرَّدين الأذربيجانيين العودة إلى ديارهم بدون خرائط الألغام" و"تكذب وتهدف أرمينيا إلى تأخير عودة النازحين الأذربيجانيين إلى الأراضي المحررة". تُظهر الملصقات صور انفجارات ألغام وألغام عُثر عليها في المناطق المحررة.