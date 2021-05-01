صدور كتاب "قبد الله توكاي وأذربيجان"

باكو، 1 مايو، أذرتاج

نشر معهد الأدب الحامل لاسم نظامي كنجوي للأكاديمية الوطنية للعلوم لأذربيجان كتاب "قبد الله توكاي وأذربيجان" باللغتين الأذربيجانية والروسية. مؤلفو الكتاب هم نائب رئيس الأكاديمية الوطنية للعلوم لأذربيجان ومدير المعهد الأكاديمي عيسى حبيبيلي ودكتور الفلسفة في الأدب واللغة إسمخان عثمانلي.

يحكي الكتاب عن علاقات الممثل البارز للأدب التتاري والمفكر والشاعر والكاتب الصحفي والمترجم والشخصية العامة قبد الله توكاي (1886-1913) مع الصحافة والأدب الأذربيجاني وقضايا النشر والبحث في التراث الأدبي في بلادنا.

والمحرر العلمي للكتاب الذي نشرته دار "علم وتحصيل للنشر هو الأكاديمي في أكاديمية العلوم بجمهورية تتارستان والدكتور في علوم الأدب واللغة والبروفيسور دانييا زاهدولينا والدكتور في علوم الأدب واللغة محمد علييف. والمسؤولة عن النشر الدكتوراه الفلسفة في الأجب واللغة تحفه طالبوفا.