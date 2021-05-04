الجامعات المغربية ضمن قائمة افضل الجامعات في إفريقيا والعالم العربي

باكو، 4 مايو (أذرتاج)

حققت الجامعات المغربية أداء جيدا على صعيد أحدث تصنيف 2021-2022 لمركز تصنيف الجامعات العالمية (CWUR).

وبالنسبة لهذه النسخة، فإن أربع جامعات مغربية تصنف ضمن النادي المتعلق بأفضل الجامعات على المستوى العالمي.

ويتعلق الأمر بجامعة محمد الخامس وجامعة محمد الأول وجامعة القاضي عياض وجامعة الحسن الثاني.

وعلى صعيد عدد الجامعات المصنفة يحتل المغرب المركز الرابع على المستويين الإفريقي والعربي.

ويشمل هذا التصنيف الذي يصدر سنويا منذ عام 2012، نحو 2000 أفضل جامعة في العالم من إجمالي 19.788 جامعة تم تقييمها.