توقيع وثيقة تعاون بين إدارتي سكك حديد أذربيجان وجورجيا

باكو، 7 مايو (اذرتاج)

التقى جاود قوربانوف رئيس إدارة سكك الحديد الأذربيجانية مع المدير العام لمؤسسة سكك الحديد الجورجية داود بيرادزه على هامش زيارته أذربيجان.

اشير في اللقاء الى أهمية سكة حديد باكو – تبيليسي – قارس في نقل الترانزيت قيل ان الهدف من تعزيز نشاط المشاريع مثل ممري "الشمال والجنوب" و"الجنوب والغرب" وطريق النقل الدولي العابر لبحر الخزر هو زيادة إمكانيات الترانزيت في البلدان المشاركة.

نوقشت في اللقاء سبل تطوير هذا الطريق والاعمال المقامة لجلب شحن إضافية الى طرق عابرة لاراضي أذربيجان وجورجيا والمسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك والتعاون في اطار خط النقل الدولي العابر لبحر الخزر وغيرها من الموضوعات.

في ختام اللقاء تم التوقيع على بروتوكول للتعاون بين ادارتي سكك الحديد لكلا البلدين.