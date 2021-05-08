جامعة الاقتصاد تنظم ندوة دولية في "اتجاهات وآفاق جديدة في صناعة الأيزاء الاسلامية"

باكو، 8 مايو، أذرتاج

عقدت جامعة الاقتصاد الحكومية بالتعاون مع قسم تنسيق فعاليات مراكز الدراسة ومدرسة التصميم بالجامعة ومركز المالية الاسلامية ندوة دولية عبر الاتصال المرئي في "اتجاهات وآفاق جديدة في صناعة الازياء الاسلامية".

أفادت أذرتاج عن بيان الجامعة أن رئيس مركز المالية الاسلامية بالجامعة الاستاذ زاهد محمدوف افتتح الندوة مستلفتا الى اهمية الموضوع الذي يلقى باهتمام الجميع وشارك أفكاره حول طبع كتاب ومجلة في هذا الموضوع.

وقالت مشرفة الندوة مدير مدرسة التصميم بالجامعة الاستاذة المساعدة لالة محمدوفا إن صناعة الازياء الاسلامية في تطور سريع في الاونة الاخيرة عازية ذلك الى زيادة قيمة دين الاسلام لدى العالم.

وعرضت مديرة كلية التصميم الاستاذة المساعدة الفانة قاسموفا تقريرا خاصا في "رمزية اللون وتفضيلات الالوان في الملابس الاسلامية" وتحدثت عن مزايا الالوان المفضلة في العالم الاسلامي واندماجها في ثقافة الملابس الاسلامية. واكدت على أن المصممين يفضلون قبل كل شيء الالوان المرتبطة جينيا بالتراث الفني للشعب والتي هي اكثر مطلوبا لديهم عند اعداد الملابس للاهالي المسلمين.

وعرضت طالبة الدكتوراة لدى جامعة التقنية والتصميم الوطنية الاوكرانية في كييف ألناره اسكندروفا تقريرا في "الازياء الاسلامية في سياق الثقافة الاوكرانية" مشيرة الى أن الزي يعد عاملا رئيسيا يحدد شخصية الانسان. ولفتت الى أن كل مجتمع خاصة العالم الاسلامي له تقاليد وعادات خاصة للملابس ومن الواجب الامتثال بها.

وقدمت موظفة الجامعة البريطانية وجامعة كييف للتصميم كاترينا كريجلو تقريرا في "الموضة الاسلامية في سياق المملكة المتحدة الحديثة" مفيدة أن العلاقات التجارية الشهيرة اخذت منذ الفترة في صناعة الازياء الجميلة جدا ومنقطعة النظير للنسوة المسلمات وذلك يضمن مظهر النساء المواكب مع الموضة وامتلاكهن بمناهجهن بارتداء الازياء.

ثم عرضت مدرسة كلية التصميم نرمينه نمازوفا تقريرا في "تشكل الموضة في العالم الاسلامي" مبلغة أن كل شعب له عادات وتقاليد تتشكل طول القرون متضمنة اساليب ومناهج ارتداء الازياء الفريدة وغير المتكررة. واضافت أن صورة الزي وزخارفه وتفاصيله تعكس عن مزايا خاصة بكل شعب ومعتقداته ومن الواجب أن توافق الازياء النسائية مع قواعد الشريعة وفقا لدين الاسلام.

وفي تقرير معروض في "دور المالية الاسلامية في تنمية صناعة الازياء الاسلامية" اشار ابحث مركز المالية الاسلامية بالجامعة افغان موسايف الى ضرورة دراسة اسواق البلاد التي يمكن أن تصدر اليها الازياء الاسلامية المصنوعة قبل تنظيم الانتاج الموجه الى التصدير في أذربيجان مضيفا في هذا السياق الى أن دراسة طلب الموضة الداخلي في البلاد الاسلامية أمر مهم في هذا المجال.