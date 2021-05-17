صدور طابع بريدي بمناسبة يوبيل الشاعر الاذربيجاني نظامي كنجوي في اندونيسيا

باكو، 17 مايو (أذرتاج)

بمبادرة من السفارة الأذربيجانية في جاكارتا صُدر طابع بريدي في إطار اعلان عام 2021 عام نظامي كنجوي في أذربيجان بمناسبة اليوبيل الـ880 للشاعر الاذربيجاني العبقري، ذلك بناء على المرسوم الرئاسي الصادر.

أفادت وكالة أذرتاج انه رسم على الطابع البريدي الصادر عن شركة البريد الحكومية الاندونيسية "عام نظامي كنجوي 2021 – الشاعر والمفكر الاذربيجاني نظامي كنجوي 880 \ 1141-1290" باللغة الاندونيسية وصور متحف الادب الاذربيجاني الحامل اسم نظامي كنجوي في باكو.

بناء على الاتفاق بين الطرفين، دخل هذا الطابع البريدي في التداول في الأقسام المركزية والإقليمية في البلد.