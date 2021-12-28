حفل إشهار كتاب "نظامي كنجوي. خمسة" في المكتبة الوطنية

باكو، 28 ديسمبر (أذرتاج)

أقيم في المكتبة الوطنية حفل إشهار كتاب "نظامي كنجوي. خمسة". صدر الكتاب الجميل بمبادرة من وزارة الثقافة. كما يحتوي الكتاب على منمنمات مرسومة لمؤلفات الشاعر الاذربيجاني الشهير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مدير المكتبة الوطنية الأذربيجانية كريم طاهروف قوله ان العديد من مخطوطات كتب الشاعر نظامي كنجوي موجودة في المكتبة. "حصلنا على أكثر من 50 نسخة الكترونية من المخطوطات. ستطبع هذه المخطوطات في شكل كتاب وسيحتفظ في المكتبة.

تحدث وزير الثقافة آنار كريموف في كلمة ألقاها في الحفل عن الاعمال والفعاليات المقامة في إطار عام نظامي كنجوي.

قال الوزير ان الوزارة نظمت خلال هذا العام فعاليات وحفلات موسيقى ومسرحيات ومشاريع بمناسبة ذكرى 880 عام من ميلاد الشاعر. أقيم مهرجان نظامي كنجوي الدولي أيضا.