  • الرئيسية
    • / ثقافة

    ثقافة


    حفل إشهار كتاب "نظامي كنجوي. خمسة" في المكتبة الوطنية

    ٢٨.١٢.٢٠٢١ [١٠:٥‎٢]

    باكو، 28 ديسمبر (أذرتاج)

    أقيم في المكتبة الوطنية حفل إشهار كتاب "نظامي كنجوي. خمسة". صدر الكتاب الجميل بمبادرة من وزارة الثقافة. كما يحتوي الكتاب على منمنمات مرسومة لمؤلفات الشاعر الاذربيجاني الشهير.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مدير المكتبة الوطنية الأذربيجانية كريم طاهروف قوله ان العديد من مخطوطات كتب الشاعر نظامي كنجوي موجودة في المكتبة. "حصلنا على أكثر من 50 نسخة الكترونية من المخطوطات. ستطبع هذه المخطوطات في شكل كتاب وسيحتفظ في المكتبة.

    تحدث وزير الثقافة آنار كريموف في كلمة ألقاها في الحفل عن الاعمال والفعاليات المقامة في إطار عام نظامي كنجوي.

    قال الوزير ان الوزارة نظمت خلال هذا العام فعاليات وحفلات موسيقى ومسرحيات ومشاريع بمناسبة ذكرى 880 عام من ميلاد الشاعر. أقيم مهرجان نظامي كنجوي الدولي أيضا.

    AZERTAG.AZ :حفل إشهار كتاب "نظامي كنجوي. خمسة" في المكتبة الوطنية
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٧.١٢.٢٠٢١ [١٦:٢٣]
    الجامعة الأردنية تستضيف ندوة علمية مكرسة للشاعر الاذربيجاني نظامي كنجوي
    ٠٩.١٢.٢٠٢١ [١٦:٠١]
    نِظَامي الكَنجوي.. نَصير الكَلمة والعَقل والمَحبة
    ٠٦.١٢.٢٠٢١ [١٧:١٣]
    الأكاديمي الاردني مروان سوداح يكتب: يوبيلية الشاعر الأذربيجاني العَظيم نِظامِي الگنجوي
    ٢٦.١١.٢٠٢١ [١٥‎:٥‎٢]
    وفد من وزارة الخارجية يزور كنجه
    حفل إشهار كتاب "نظامي كنجوي. خمسة" في المكتبة الوطنية حفل إشهار كتاب "نظامي كنجوي. خمسة" في المكتبة الوطنية حفل إشهار كتاب "نظامي كنجوي. خمسة" في المكتبة الوطنية حفل إشهار كتاب "نظامي كنجوي. خمسة" في المكتبة الوطنية حفل إشهار كتاب "نظامي كنجوي. خمسة" في المكتبة الوطنية حفل إشهار كتاب "نظامي كنجوي. خمسة" في المكتبة الوطنية حفل إشهار كتاب "نظامي كنجوي. خمسة" في المكتبة الوطنية حفل إشهار كتاب "نظامي كنجوي. خمسة" في المكتبة الوطنية حفل إشهار كتاب "نظامي كنجوي. خمسة" في المكتبة الوطنية