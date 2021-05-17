إطلاق مشروع جديد في تعليم تكنولوجيا المعلومات في جامعة الاقتصاد الحكومية الأذربيجانية

اكو، 17 مايو، أذرتاج

أُطلق مشروع جديد في جامعة الاقتصاد الحكومية الأذربيجانية (UNEC) لدعم مبادرات الطلبة وتطبيق الممارسات الحديثة في هذا المجال.

أبلغت جامعة الاقتصاد وكالة أذرتاج أنه يتم تنفيذ المشروع من قبل نادي المستقبل لجامعة الاقتصاد الحكومية الأذربيجانية (UNEC Future Club) العامل لدى التخصص في تكنولوجيا المعلومات لمركز التوظيف وكلية الاقتصاد الرقمي لجامعة الاقتصاد الحكومية الأذربيجانية.

ستتاح للطلبة المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات فرصة التواصل وتبادل الخبرات مع شركات تكنولوجيا المعلومات الدولية في إطار المشروع. لهذا الغرض، نظم الخبير في هذا المجال وصال داداشيف اجتماعا عبر الإنترنت مع طلبة متخصصين في تكنولوجيا المعلومات.

أبلغ منسق نادي المستقبل لجامعة الاقتصاد الحكومية الأذربيجانية مراد على أصغرلي في الندوة عبر الإنترنت معلومات عن المشروع. وقال إنه في المرحلة الأولى من المشروع، سيلتقي الطلبة بأشخاص قاموا ببناء مهن ناجحة في مجال تكنولوجيا المعلومات ويعملون في شركات عالمية وفي المراحل القادمة سيتبادلون الخبرات مع شركات تكنولوجيا المعلومات العالمية.

ثم تحدث وصال داداشيف عن الشركات التي عمل بها وعن تجربة شركة IOMETE الدولية التي أسسها.

تم الرد على أسئلة الطلبة في الندوة عبر الإنترنت.