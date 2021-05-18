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    علم وتعليم


    نائب وزير التعليم يخاطب في مؤتمر اليونسكو العالمي للتعليم من اجل التنمية المستدامة

    ١٨.٠٥‎.٢٠٢١ [٢٣:٤٧]

    باكو، 18 مايو (أذرتاج)

    شارك نائب وزير التعليم مختار محمدوف في 18 مايو في مؤتمر اليونسكو العالمي للتعليم من اجل التنمية المستدامة.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الوزارة انه شارك في المؤتمر الافتراضي المكرس لموضوع "التعليم من اجل التنمية المستدامة" المديرة العامة لليونسكو اودري آزولي ونائبة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة آمينة محمد وكبار المسئولين في التعليم.

    تحدث محمدوف خلال المؤتمر عن الفعاليات المتخذة في مجال التعليم لتحقيق اهداف التنمية المستدامة والإنجازات المكتسبة فيها.

    كذلك تحدث نائب الوزير الاذربيجاني عن مقتل وجرح التلاميذ والمدرسين وكذلك تضرر مؤسسات التعليم نتيجة هجمات القوات المسلحة لارمينيا على أذربيجان في العام الماضي. أشار محمدوف الى تنفيذ اعمال ضرورية لإعادة بناء مؤسسات التعليم وتقديم الدعم الاجتماعي السيكولوجي الى الدارسين والمدرسين لإزالة خسائر النزاع.

    AZERTAG.AZ :نائب وزير التعليم يخاطب في مؤتمر اليونسكو العالمي للتعليم من اجل التنمية المستدامة
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