صدور كتاب "أوغوزنامه" لسالار بابا خاريداري

باكو، 19 مايو، أذرتاج

قام معهد نظامي كنجوي للأدب للأكاديمية الوطنية للعلوم لأذربيجان بنشر كتاب "أوغوزنامه" بقلم سالار بابا خاريداري.

أبلغ المعهد أذرتاج أن هذا العمل لسالار بابا خاريداري الذي عاش في القرن السادس عشر معروف في العلم باسم "أوغوزنامه لسالار بابا "وأنه جزء من مجمع "جامع التواريخ" لسالار بابا. يُطلق على "أوغوزنامه" الاسم العام بـ"تاريخ أولاد أوغوز وبقية الأتراك".

المحرر العلمي للكتاب هو نائب رئيس الأكاديمية الوطنية للعلوم لأذربيجان والمدير العام لمعهد الأدب الأكاديمي عيسى حبيبيلي ونقل دكتوراه الفلسفة في علم اللغة الأستاذ المساعد إسميخان عثمانلي الكتاب من التركمانية إلى الأذربيجانية وألف مقدمته وأعده للنشر. مراجع الكتاب الأكاديمي تيمور كريملي ورئيسة تحريره دكتوراه الفلسفة في علم اللغة تحفه طالبوفا.