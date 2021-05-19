صدور مواد المؤتمر المنعقد في موضوع "مساهمات العلماء المسلمين في تنمية العلوم والتقنية"

باكو، 19 مايو، أذرتاج

قد صدرت مواد المؤتمر المنعقد في موضوع "مساهمات العلماء المسلمين في تنمية العلوم والتقنية" والذي نظمه معهد اللاهوت في أذربيجان (AII) ومعهد يونس إمره في باكو وجامعة كيريكالي ومؤسسة البروفيسور فؤاد سيزكين لدراسة تاريخ العلوم الإسلامية بشكل مشترك.

وأبلغ معهد اللاهوت في أذربيجان وكالة أذرتاج أن المجموعة تضم 14 مقالاً وخطاباً للمشاركين في المؤتمر من كلا البلدين. نشرت في المجموعة مقالات بقلم عميد معهد اللاهوت في أذربيجان دكتوراه الفلسفة في اللاهوت عاقل شيرينوف ورئيس جامعة كيريكالي البروفيسور أرسلان أصلان والبروفيسور فؤاد سيزكين ورئيس مؤسسة دراسة تاريخ العلوم الإسلامية ومجيد شيتينكايا، بالإضافة إلى مقالات وخطابات طاقم معهد اللاهوت في أذربيجان من بينهم رئيس قسم الدراسات الدينية ودكتوراه الفلسفة في الفلسفة والأستاذ المساعد آنار غفاروف ودكتوراه الفلسفة في الفلسفة والأستاذ المساعد علاء الدين مالكوف ونائب عميد المعهد دكتوراه الفلسفة كوثر تقييف والعلماء الآخرين.

وتجدر الإشارة إلى أن أصحاب الكلمات من كلا البلدين درسوا إسهامات العلماء المسلمين في العلوم والتقنية وتحدثوا عن أبحاث العلماء والمتخصصين العاملين في هذا المجال.

لا تتضمن المجموعة مقالات علمية فحسب، بل تشمل أيضاً الكلمات الملقاة في المؤتمر.