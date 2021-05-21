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    اقتصاد


    تنفيذ 1.3 مليون طن من أعمال التحميل والتفريغ في الموانئ البحرية

    ٢١.٠٥‎.٢٠٢١ [١٣:١٣]

    باكو، 21 مايو / أيار، (أذرتاج)

    تم تنفيذ 3 ملايين و159.4 ألف طن من أعمال التحميل والتفريغ في الموانئ البحرية خلال أشهر يناير - أبريل من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن 3 ملايين و42.1 ألف طن من الشحنات المنقولة أو 96.3 في المائة هو شحنات العبور والترانزيت.

    وبلغ عدد الركاب المنقول بهذا النوع من النقل خلال الفترة المذكورة 4.3 ألف شخص.

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