الجمارك تكشف عدد السيارات المستوردة إلى أذربيجان خلال 4 أشهر
AzerTAg.az
٢١.٠٥.٢٠٢١ [١٣:٣٣]
باكو، 21 مايو / أيار، (أذرتاج)
تم استيراد 23 ألفا و854 سيارة إلى أذربيجان خلال أشهر يناير – أبريل من العام الجاري وبلغت قيمتها 244 مليون و576 دولار.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية أنه كان 44 مركبا من السيارات المستوردة إلى البلد لنقل 10 ركاب او أكثر و21 ألفا و948 مركب لنقل الركاب عامة و1820 مركب لنقل الشحن و42 مركبا من المراكب النقلية الخاصة.
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