نقل 10.1 مليون طن من البضائع في الجزء الأذربيجاني من تراسيكا

باكو، 26 مايو / أيار، (أذرتاج)

بلغ حجم البضائع المنقولة عبر الجزء الأذربيجاني من ممر النقل تراسيكا (أوربا – القوقاز وآسيا) 10.1 مليون طن وبلغ حجم تبادل البضائع مليارين و405.2 مليون طن / كم خلال الربع الاول من العام الجاري.

افادت وكالة اذرتاج نقلا عن لجنة الاحصاء الحكومية ان 5 ملايين و636 ألف طن أو 55.4 في المائة من البضائع نُقل عن طريق البر و3 ملايين و349.4 ألف طن أو 32.9 في المائة من البضائع عن طريق السكك الحديدية ومليون و190.8 ألف طن أو 11.7 في المائة عن طريق البحر.

تم تشكيل 23.5 في المائة أو مليونين و393.9 ألف طن من البضائع المنقولة عبر الممر بضائع ترانزيت.