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    استيراد 2829 سيارة كهربائية الى أذربيجان خلال 4 أشهر

    ٢٦.٠٥‎.٢٠٢١ [١٦:٤٦]

    باكو، 26 مايو / أيار، (أذرتاج)

    تم استيراد 2829 سيارة كهربائية الى البلد خلال أشهر يناير – أبريل في العام الجاري.

    افادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الاذربيجاني ان 2805 سيارة من تلك السيارات المستوردة هجينة وتعمل بالكهرباء والوقود. أما 24 منها فتعمل بالمحرك الكهربائي فقط.

    AZERTAG.AZ :استيراد 2829 سيارة كهربائية الى أذربيجان خلال 4 أشهر
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