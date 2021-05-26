استيراد 2829 سيارة كهربائية الى أذربيجان خلال 4 أشهر
AzerTAg.az
٢٦.٠٥.٢٠٢١ [١٦:٤٦]
باكو، 26 مايو / أيار، (أذرتاج)
تم استيراد 2829 سيارة كهربائية الى البلد خلال أشهر يناير – أبريل في العام الجاري.
افادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الاذربيجاني ان 2805 سيارة من تلك السيارات المستوردة هجينة وتعمل بالكهرباء والوقود. أما 24 منها فتعمل بالمحرك الكهربائي فقط.
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