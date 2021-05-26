غوبا هي إحدى المناطق التي نشأت فيها وتطورت تقاليد صناعة السجاد

باكو، 26 مايو، أذرتاج

كان العنوان التالي للجولة الإعلامية التي نظمتها شركة "أذرخالتشا" المساهمة فرعها في غوبا.

تفيد أذرتاج أن ورشة إنتاج السجاد في غوبا تعد أحد الفروع الأولى لشركة "أذرخالتشا" المساهمة، قد تم تشغيلها في 7 ديسمبر 2017 بمشاركة الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا.

كانت غوبا مركزاً تاريخياً للتجارة والحرف اليدوية، لموقعها على مفترق طرق التجارة القديمة، بما في ذلك طريق الحرير العظيم. إن غوبا غنية جداً من الناحية الإثنوغرافية وأنها واحدة من المناطق التي تم فيها إنشاء وتطوير تقاليد صناعة السجاد. هنا، استمر فن حياكة السجاد بنجاح في قرى مختلفة وانتقل من جيل إلى جيل. أصبح السجاد ذو الوبر وبلا الوبر المصنوع من الصوف الناعم والمشرق وبالكثافة العالية والتصميم الفني الأصلي جزءاً لا يتجزأ من حياة السكان المحليين. إن سجاد غوبا الذي أثار تاريخياً انتباه علماء العالم والمسافرين يزين القصور والمجموعات الخاصة والمتاحف الشهيرة. تنعكس العناصر ذات الأشكال المختلفة مثل البراعم والوسوم والزهور والأشجار والطيور والتنانين والشرفات والنجوم والسهام على السجاد المصنوع في منطقة غوبا وأنها تعد مظهرا من مظاهر النظرة العالمية ومعتقدات السكان المحليين من بقايا الماضي التاريخي للبلاد. يمنح التناغم اللوني الذي أثارتها الألوان المتنوعة مثل الأبيض والأسود والأحمر والأنتيمون والأصفر والأزرق والأخضر وإلخ والخاص لجميع مجموعات السجاد الأذربيجاني في سجاد مجموعة غوبا جمالاً لا مثيل له للسجاد ومنتجات السجاد.

تحدثت مديرة الفرع نزاكت نوروزوفا عن فعاليات الورشة.

وقد أشير إلى أنه تم تهيئة ظروف العمل الحديثة لـ 150 حياكاً و14 موظفاً إدارياً في الفرع. يتم تزويد ورشة إنتاج السجاد بالمواد الخام وقطع الغيار اللازمة - خيوط الصوف بألوان مختلفة والآلة المسننة والمقص والسكاكين والإستنسل. تفضل حياكة السجاد على أساس الإستنسلات التاريخية والأصلية الخاصة لقرى غوبا وغوسار وخاشماز وسيازان وشبران. أنشئت هذه الإستنسلات من قبل فناني "أذرخالتشا" على أساس السجاد القديم المحفوظ في متاحف العالم والمجموعات الخاصة، وكذلك المجموعة من مناطق مختلفة من الجمهورية. صنع فرع غوبا خلال نشاطه السجاد على أساس الإستنسلات التاريخية مثل زيفا وبيراباديل وغوناغ كند وزيخور وجيجي و غره غاشلي و شاهنظرلي وغيرها والتي تم إنشاؤها في هذه المنطقة منذ القرون القديمة.

وقالت نزاكت نوروزوفا إن ورشة الإنتاج توسع أنشطتها يوماً بعد يوم. تتم حياكة السجاد عالي الجودة من قبل حياكين محترفين للفرع. يتعامل الحياكون مع العمل بحماس واهتمام. يحاول الجميع حياكة السجاد بشكل أسرع وأفضل ويتبع نهجاً إبداعياً في عملهم. إن غالبية العاملين في غوبا هم من الشباب مثل الفروع الأخرى لأذربيجان. يعلمهم الحياكون ذوو الخبرة فن حياكة السجاد.

في النهاية تم الرد على أسئلة الصحفيين.