عقد مؤتمر علمي دولي بعنوان "طريق الحرير العظيم والعالم التركي"

باكو، 27 مايو، أذرتاج

استضافت المؤسسة الدولية للثقافة والتراث التركي في 26 مايو مؤتمراً علمياً دولياً بعنوان "طريق الحرير العظيم والعالم التركي" إلى جانب إشهار كتابي "أذربيجان على طريق الحرير" الصادرين باللغتين الإنجليزية والروسية بمبادرة من المؤسسة ودعمها.

أفادت أذرتاج أن رئيسة المؤسسة غوناي أفندييفا أبلغت في هذا الحدث أهداف منظمتها وأنشطتها ومشاريعها المستقبلية لحماية وتعزيز وتقديم ثقافة وتراث العالم التركي إلى العالم. وتحدثت عن تنفيذ مشروع مرتبط بطريق الحرير الكبير بدعم من المؤسسة الدولية للثقافة والتراث التركي، مؤكدة على أهمية هذا المشروع من حيث تقارب الشعوب الناطقة بالتركية، فضلاً عن ترويج التراث الثقافي التركي العام.

أبلغت غوناي أفندييفا أن نشر الكتاب هو الجزء الأول من مشروع دولي واسع النطاق بعنوان "الدول الناطقة بالتركية على طريق الحرير العظيم" الذي تنفذه المؤسسة.

أشير إلى أن الكتاب هو أول منشور أكاديمي حول دراسة تاريخ أذربيجان المرتبط بطريق الحرير من العهود القديمة إلى أواخر القرون الوسطى. يدرس في الكتاب تأثير طرق التجارة الدولية البرية والبحرية التي تمر عبر أذربيجان من القرن الثاني قبل الميلاد إلى القرن السادس عشر، أي في غضون حوالي 1700 عام، بالإضافة إلى دور أذربيجان في التبادل الثقافي العالمي على طول طريق الحرير. تستند الدراسة إلى العديد من المصادر التاريخية والأثرية والمكتوبة بلغات مختلفة.

وألقى كل من النائب الأول لوزير الثقافة واقف علييف وسفير وزارة الخارجية المفوض بمهام خاصة والأمين العام للجنة الوطنية لجمهورية أذربيجان في شئون اليونسكو إلنور سلطانوف وسفراء الدول المراقبة ورجال العلم كلمة في الحدث وتحدثوا عن دور طريق الحرير العظيم في تعزيز العلاقات بين الدول الناطقة بالتركية وترويج تاريخ الشعوب التركية وتراثها الثقافية وعاداتها وتقاليدها.

وأشير في المؤتمر إلى أهمية تنفيذ المشاريع المتعلقة بالعالم التركي في إطار التعاون، وكذلك المشاريع المختلفة لإحياء طريق الحرير التاريخي، كما تم تبادل الآراء بشكل مفصل.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤلفة فكرة و"مقدمة" الكتاب هي رئيسة المؤسسة الدولية للثقافة والتراث التركي غوناي أفندييفا.

شارك في إعداد الكتاب دكتوراه الفلسفة في التاريخ فردا أسدوف والعضو المراسل في الأكاديمية الوطنية للعلوم لأذربيجان جعفر غياسي ودكتوراه الفلسفة في التاريخ، الأستاذ المشارك غوشقار غوشقارلي ودكتوراه في العلوم التاريخية تاريخ دوستييف تحت إشراف الدكتور في العلوم التاريخية والعضو الحقيقي في الأكاديمية الوطنية للعلوم لأذربيجان شاهين مصطفاييف.