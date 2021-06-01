افتتاح مركز الثقافة الأذربيجاني في دنيبرو أوكرانيا

دنيبرو، 31 مايو، أذرتاج

جرى حفل رسمي لافتتاح مركز الثقافة الأذربيجاني في مدنية دنيبرو الأوكرانية.

أفادت أذرتاج أن المركز افتتح لدى جامعة دنيبرو الوطنية التقنية بتنظيم فرع ولاية دنيبروبتروفسك لمؤتمر اذربيجانيي أوكرانيا المتحد بدعم سفارة أذربيجان في أوكرانيا. وحضر الحفل الرسمي سفيرة أذربيجان في أوكرانيا ألميرة اخوندوفا ورئيس الجامعة جينادي بيونياك ونواب الولاية وأسرة الجامعة ورؤساء الجاليات وأبناء الجلدة ووسائل الاعلام الجماهيرية المحلية.

وقص السفيرة اخوندوفا ورئيس الجامعة بيونياك الشريط الرمزي إيذانا بالافتتاح الرسمي. ثم عزف النشيدان الوطنيان الأذربيجاني والأوكراني.

ثم ألقى رئيس الجامعة بيونياك وسفيرة أذربيجان اخوندوفا ورئيس مؤتمر اذربيجانيي أوكرانيا نجف أحمدوف كلمات تحدثوا فيها عن العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين مشيرين إلى أهمية افتتاح المركز.

وعقب القسم الرسمي استمر الحفل بفقرات فنية ثقافية.

حسينلي مراسل أذرتاج