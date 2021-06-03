الطلاب الأجانب: قاراباغ أذربيجان!

باكو، 3 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

قام الطلاب الأجانب الذين يدرسون في بلادنا بزيارة الى منطقتي فضولي وجبرائيل المحررتين من وطأة الاحتلال الارمني.

افادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة التعليم انه تم تنظيم الزيارة بشكل مشترك من قبل وزارتي التعليم والدفاع والمكتب الرئيسي للشباب والرياضة في باكو. شارك في الزيارة 40 طالبا أجنبيا من 31 دولة يدرسون في 16 جامعة. وزار الطلاب خلال الزيارة المسجد القديم ومكتب تحرير الصحيفة والمقبرة القديمة في منطقة فضولي وجسر خوضافرين ومحطة الطاقة الكهرومائية و"نبع الصداقة" و"شجرة الطائرة القديمة" ودار السينما الصيفية في منطقة جبرائيل وتعرّفوا على بينة من أطلال في المدينتين. وعقد اجتماع مع جنود وضباط يخدمون في منطقة جبرائيل. خلال الزيارة، رفع الطلاب الأجانب النقاب عن علم الدولة الكبير لأذربيجان ورددوا شعار "قاراباغ هي أذربيجان!".

تم تقديم عدد خاص تحت عنوان "Karabakh is Azerbaijan" من مجلة "نرقيس" المخصصة لثقافة قاراباغ وتاريخها للطلاب الأجانب من أجل نقل أهمية قاراباغ إلى المجتمع العالمي لأذربيجان والتاريخ والتراث الثقافي الغني للمنطقة.

في النهاية التقطت صورة وسمعت انطباعات الطلاب الأجانب.