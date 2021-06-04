افتتاح باب الترشح في برنامج "إيراسموس +" للتبادل الدولي

باكو، 4 يونيو، أذرتاج

يمكن لأساتذة وطلبة جامعة الاقتصاد الحكومية لأذربيجان (UNEC) في درجة الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس المشاركة في برنامج "إيراسموس+" (Erasmus+) للتبادل الدولي في جامعة سليمان ديميريل في إسبرطة بتركيا.

أبلغت جامعة الاقتصاد أذرتاج أن فترة التبادل للأساتذة هي أسبوع واحد خلال العام الدراسي الأكاديمي المقبل. بالنسبة للطلبة، ستكون الفترة في الخريف أو الربيع من العام الدراسي الأكاديمي القادم.

سيتم قبول طلبات الالتحاق برنامج "إيراسموس+" التبادل الدولي حتى 14 يونيو.