عالم جغرافي: هناك آثار الإرهاب البيئي في كل مكان في الأراضي المحررة

باكو، 5 يونيو، أذرتاج

هناك آثار الإرهاب البيئي في كل مكان في الأراضي المحررة.

أفادت أذرتاج أن هذه الكلمات قالها ميرنوح إسماعيلوف، رئيس قسم معهد الجغرافيا باسم حسن علييف.

قام رئيس القسم، الأستاذ المساعد ميرنوح إسماعيلوف بزيارة مقاطعتي زنكيلان وجبرايل، برفقة طاقم تصوير برنامج "Ecoetics" للتلفزيون الأذربيجاني انطلاقاً من الأراضي المحررة على طول نهر أراز. كان الهدف من الزيارة هو إلقاء نظرة فاحصة على عواقب الإرهاب البيئي المرتكب هنا منذ حوالي 30 عاماً لتحديد مدى الضرر الذي لحق بأراضي أذربيجان أثناء الاحتلال.

أشار العالم الجغرافي إلى أن نهر أراز هو نظام بيئي يشكل مجمعاً موحداً مع المناطق المحيطة. قال إنه في حالة حدوث أي تغييرات في المجمع، فإنه ينعكس على نهر أراز. تتدفق معظم الأنهار التي تبدأ من المنحدر الجنوبي الشرقي لجبال القوقاز الصغرى إلى نهر أراز، ثاني أكبر نهر في أذربيجان وينعكس تأثير الإرهاب البيئي الذي يرتكبه الأرمن في الأراضي بشكل مباشر في النهر. تزيد نفايات التعدين والحرائق والقضاء على الغابات وتجفيف الينابيع، وكذلك الأنهار الملوثة المتدفقة من أرمينيا ولاسيما نهر زانغي (رزدان) الذي يتدفق من يريفان ويحمل مياه الصرف الصحي للمدينة الوضع تفاقماً في نهر أراز. وشدد ميرنوح إسماعيلوف على أهمية إجبار أرمينيا على الانضمام إلى الاتفاقيات ذات الصلة على المستوى الدولي من أجل تحمل المسؤولية في هذا الشأن.