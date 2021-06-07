  • الرئيسية
    • / ثقافة

    ثقافة


    حي "دره إيتشي" في ماردن التركية يستعد لاستقبال السياح

    ٠٧.٠٦.٢٠٢١ [١٧:٤٦]

    باكو، 7 يونيو (أذرتاج)

    يستعد حي "دره ايتشي" في ولاية ماردن التركية لاستقبال السياح.

    أفادت وكالة أذرتاج ان هذا الحي الواقع في مقاطعة ساور يتميز بأسلوبه المعماري واحتضانه الكنائس الكاثوليكية والأرثوذكسية والبروتيستانتية و3 اديرة ومساجد.

    قد بدأ العمل المشترك من قبل وزارة السياحة والثقافة التركية والهيئات المعنية الأخرى لاستئناف العمل السياحي في الحي. بدأت اعمال الترميم في المباني والمطاعم والمقاهي وبيوت الضيافة في حي دره ايتشي.

     

    AZERTAG.AZ : حي "دره إيتشي" في ماردن التركية يستعد لاستقبال السياح
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٤.٠٦.٢٠٢١ [٠٦:٢٧]
    تقديم الفهرست "أغدام - هيروشيما القوقاز" للقراء
    ٠١.٠٦.٢٠٢١ [١٦:٣٩]
    افتتاح معرض فن الرسم الدولي "الفنون المعاصرة" في إسطنبول
    ٠١.٠٦.٢٠٢١ [١٢:٤٤]
    افتتاح مركز الثقافة الأذربيجاني في دنيبرو أوكرانيا
    ٣١.٠٥‎.٢٠٢١ [١١:٥‎٧]
    إطلاق تلفزيون “MEDIA TURK TV” المشترك في الإنترنت للعالم التركي
    حي "دره إيتشي" في ماردن التركية يستعد لاستقبال السياح