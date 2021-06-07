حي "دره إيتشي" في ماردن التركية يستعد لاستقبال السياح
AzerTAg.az
٠٧.٠٦.٢٠٢١ [١٧:٤٦]
باكو، 7 يونيو (أذرتاج)
يستعد حي "دره ايتشي" في ولاية ماردن التركية لاستقبال السياح.
أفادت وكالة أذرتاج ان هذا الحي الواقع في مقاطعة ساور يتميز بأسلوبه المعماري واحتضانه الكنائس الكاثوليكية والأرثوذكسية والبروتيستانتية و3 اديرة ومساجد.
قد بدأ العمل المشترك من قبل وزارة السياحة والثقافة التركية والهيئات المعنية الأخرى لاستئناف العمل السياحي في الحي. بدأت اعمال الترميم في المباني والمطاعم والمقاهي وبيوت الضيافة في حي دره ايتشي.
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