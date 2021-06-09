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    ثقافة


    معرض في جورجيا للتراث الثقافي الاذربيجاني والتركي

    ٠٩.٠٦.٢٠٢١ [١٥‎:٠١]

    باكو، 9 يونيو (أذرتاج)

    تخطط سفارتا تركيا وأذربيجان في افتتاح معرض في تبيليسي.

    أفادت وكالة أذرتاج ان هذا البيان أعلنته السفيرة التركية في جورجيا فاطمة جيرين يازقان.

    قالت ان المعرض سيكرس للتراث الثقافي لكلا البلدين. تجرى حاليا مناقشات حول تنظيم المعرض.

    وقالت السفيرة ان المعرض يخطط تنظيمه بعد الجائحة.

     

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