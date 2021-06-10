  • الرئيسية
    • / علم وتعليم

    علم وتعليم


    أول كسوف حلقي للشمس هذا العام

    ١٠.٠٦.٢٠٢١ [١٣:٤٥‎]

    باكو، 10 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    يشهد سكان الأرض اليوم كسوف حلقي للشمس وهو أول كسوف قطبي من اثنين يحدث هذا العام.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مرصد شماخي للفيزياء الفلكية الحامل اسم نصر الدين توسي لدى أكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية أن هذه الظاهرة الطبيعية (كسوف جزئي للشمس) ستبدأ في الساعة 12:15 بتوقيت باكو وستكون عند أقصى مستوى في الساعة 17:16 وستنتهي في الساعة 14:06. سيستمر الكسوف بكافة مراحله حوالى 5 ساعات من البداية إلى النهاية.

    سيكون هذا الكسوف الحلقي متاحا أمام الناس في أجزاء من كندا وغرينلاند وشمال روسيا.

    وفي بعض الأماكن مثل شرق الولايات المتحدة وشمال ألاسكا وكندا وأجزاء من منطقة البحر الكاريبي وأوروبا وآسيا وشمال أفريقيا، لن يتمكن الناس من رؤية هذه الحلقة حول القمر، لكنهم قد يرون كسوفا جزئيا للشمس، بحيث ستبدو وكأن لها ظل غامق على جزء فقط من سطحها.

    الكسوف غير مرئي بسماء أذربيجان.

     

    AZERTAG.AZ :أول كسوف حلقي للشمس هذا العام
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٠.٠٦.٢٠٢١ [١٥‎:٣٨]
    الإسيسكو تنظم دورات تدريب هندسة الأجهزة والبرمجة في جامعة باكو الحكومية
    ٠٩.٠٦.٢٠٢١ [١٢:١٧]
    تبادل الآراء حول الأعمال المنفذة في مجال التعليم بين أذربيجان وتركيا
    ٠٥‎.٠٦.٢٠٢١ [٠٩:١٦]
    عالم جغرافي: هناك آثار الإرهاب البيئي في كل مكان في الأراضي المحررة
    ٠٤.٠٦.٢٠٢١ [٠٦:٢٢]
    افتتاح باب الترشح في برنامج "إيراسموس +" للتبادل الدولي
    أول كسوف حلقي للشمس هذا العام