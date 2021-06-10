أول كسوف حلقي للشمس هذا العام

باكو، 10 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

يشهد سكان الأرض اليوم كسوف حلقي للشمس وهو أول كسوف قطبي من اثنين يحدث هذا العام.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مرصد شماخي للفيزياء الفلكية الحامل اسم نصر الدين توسي لدى أكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية أن هذه الظاهرة الطبيعية (كسوف جزئي للشمس) ستبدأ في الساعة 12:15 بتوقيت باكو وستكون عند أقصى مستوى في الساعة 17:16 وستنتهي في الساعة 14:06. سيستمر الكسوف بكافة مراحله حوالى 5 ساعات من البداية إلى النهاية.

سيكون هذا الكسوف الحلقي متاحا أمام الناس في أجزاء من كندا وغرينلاند وشمال روسيا.

وفي بعض الأماكن مثل شرق الولايات المتحدة وشمال ألاسكا وكندا وأجزاء من منطقة البحر الكاريبي وأوروبا وآسيا وشمال أفريقيا، لن يتمكن الناس من رؤية هذه الحلقة حول القمر، لكنهم قد يرون كسوفا جزئيا للشمس، بحيث ستبدو وكأن لها ظل غامق على جزء فقط من سطحها.

الكسوف غير مرئي بسماء أذربيجان.