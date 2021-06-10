الإسيسكو تنظم دورات تدريب هندسة الأجهزة والبرمجة في جامعة باكو الحكومية

باكو، 10 يونيو (أذرتاج)

بمبادرة من منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلم والثقافة (الإسيسكو)، تنظم دورات تدريب في هندسة الأجهزة والبرمجة للباحثين الشباب في جامعة باكو الحكومية خلال فترة ما بين 26-29 يوليو عام 2021.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الجامعة ان الباحثين الشباب سيتلقون تدريبات في مجال أسس الأجهزة والمعدات المعقدة والبسيطة، تشخيصها وترميمها وتصميمها والبرمجة.

يتوقع مشاركة 6 باحثين شباب من كل من جامعة باكو الحكومية وجامعة النفط والصناعة الأذربيجانية الحكومية وجامعة التكنولوجيا الأذربيجانية وجامعة باكو للهندسة.

يجب الذكر ان برنامج التدريب سينظم في إطار التعاون بين وزارة التعليم والاسيسكو.