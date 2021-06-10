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    علم وتعليم


    84 الفا و169 تلميذ وتلميذة يتخرجون من المدارس المتوسطة في أذربيجان هذا العام الدراسي

    ١٠.٠٦.٢٠٢١ [٢٢:٥‎٣]

    باكو، 10 يونيو، أذرتاج

    قال أمين أمر الله يف إن 84 الفا و169 تلميذ وتلميذة يتخرجون من المدارس المتوسطة في أذربيجان هذا العام الدراسي.

    أفادت أذرتاج عن أمر الله يف وزير التعليم قوله في البث الحي المنظم عبر الاتصال المرئي من خلال شبكة التواصل فيسبوك اليوم 10 يونيو إن عدد التلاميذ والتلميذات الذين يتخرجون الصف التاسع لدى المدارس المتوسطة يبلغ 131 الف و227 متخرج.

     

    AZERTAG.AZ :84 الفا و169 تلميذ وتلميذة يتخرجون من المدارس المتوسطة في أذربيجان هذا العام الدراسي
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