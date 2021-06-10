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    علم وتعليم


    وزير التعليم: 2500 مدرس ومدرسة امتنعوا عن تلقي التطعيم

    ١٠.٠٦.٢٠٢١ [٢٣:٤٨]

    باكو، 10 يونيو، أذرتاج

    قال أمين أمر الله يف إن 24 الفا و502 مدرس ومدرسة من اجمالي 38 الفا و185 مدرس ومدرسة في مدينة باكو تلقوا التطعيم

    أفادت أذرتاج عن أمر الله يف وزير التعليم قوله في البث الحي المنظم عبر الاتصال المرئي من خلال شبكة التواصل فيسبوك اليوم 10 يونيو إن 4 الاف و620 مدرس ومدرسة عموما اصيبوا بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وما تم تطعيم 3400 منهم لأسباب مختلفة بينما 2500 مدرس ومدرسة امتنعوا عن تلقي التطعيم.

     

     

    AZERTAG.AZ :وزير التعليم: 2500 مدرس ومدرسة امتنعوا عن تلقي التطعيم
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