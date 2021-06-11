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    وزير التعليم: يكون من الممكن استئناف التعليم التقليدي الكامل في العام الدراسي الـ2021/2022م

    ١١.٠٦.٢٠٢١ [٠٠:٢٩]

    باكو، 11 يونيو، أذرتاج

    قال أمين أمر الله يف إن الذين في نظام التعليم اذا يتم تطعيم اكثر من 80 في المائة منهم سيكون من الممكن استئناف التعليم التقليدي الكامل في العام الدراسي الـ 2021/2022م.

    أفادت أذرتاج عن أمر الله يف وزير التعليم قوله في البث الحي المنظم عبر الاتصال المرئي من خلال شبكة التواصل فيسبوك اليوم 10 يونيو إن توقعات تخص بالعام الدراسي الجديد ما زالت متوقفة على الاوضاع العامة لجائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

     

     

    AZERTAG.AZ :وزير التعليم: يكون من الممكن استئناف التعليم التقليدي الكامل في العام الدراسي الـ2021/2022م
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