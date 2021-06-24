مناقشة توسيع العلاقات الثقافية بين أذربيجان والعراق

بغداد، 24 يونيو (أذرتاج)

التقى القائم بالأعمال في سفارة أذربيجان في العراق نصير محمدوف برئيسة لجنة الشئون الثقافية في البرلمان العراقي سميعة الغلاب.

أفادت وكالة أذرتاج ان الدبلوماسي الاذربيجاني قال ان التعاون في المجال الثقافي سيساهم في تعزيز العلاقات بين البلدين.

قدم الدبلوماسي معلومات عن الحرب الوطنية الأذربيجانية وعرض معلومات عن الاضرار التي ألحقها الاحتلال الأرميني بالآثار الثقافية والتاريخية والدينية في الأراضي المحررة من الاحتلال، الآثار والمتاحف والمساجد التي دمرت من قبل أرمينيا.

قالت سميعة الغلاب ان ثمة إمكانيات كبيرة لتطوير العلاقات الثنائية، معربة عن شكرها للجانب الاذربيجاني على دعمها لإدراج مدينة بابل التاريخية في قائمة التراث العالمي لليونسكو في الاجتماع الـ43 للجنة التراث في باكو عام 2019.

ثم تطرقت الغلاب في حديثها الى الاعمال الوحشية وتدمير الآثار الثقافية والدينية المرتكبة من قبل أرمينيا في الأراضي المحررة من الاحتلال قائلة ان هذه الاعمال الوحشية ليست فقط ضد أذربيجان فحسب بل ضد العالم الإسلامي بأسره أيضا.

كما أكدت النائبة العراقية ان العراق هو الآخر عانى من هذه الاحداث وتعرضت آثار البلد التاريخية والمدن التاريخية للوحشية من قبل تنظيم الداعش الإرهابي.

أعربت النائبة العراقية عن ارتياحها من تطور العلاقات بين البلدين بوتيرة سريعة في الأزمنة الأخيرة.