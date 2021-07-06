زالكالياني: زيارة وزير الثقافة الاذربيجاني تظهر المستوى الرفيع لعلاقاتنا المتبادلة

تبيليسي، 6 يوليو (أذرتاج)

العلاقات بين جورجيا وأذربيجان في مستوى الشراكة الاستراتيجية. نفذ بلدانا معا المشاريع الاقتصادية المهمة. نتعاون اليوم تعاونا وثيقا في العديد من المجالات، منها الثقافة.

أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها نائب رئيس الوزراء الجورجي ووزير الخارجية داود زالكالياني في تصريح ادلى به للصحفيين عقب لقائه مع وزير الثقافة الاذربيجاني آنار كريموف.

وقال ان زيارة وزير الثقافة الاذربيجاني الى جورجيا تظهر المستوى الرفيع لعلاقاتنا المتبادلة.

أكد زالكالياني: "ان العلاقات بين بلدينا تشهد اليوم نموا ناجحا واستمرار هذه الوتيرة من التنمية مهم جدا بالنسبة لنا."

أعرب الوزير الجورجي عن امله في ارتقاء الشراكة الاستراتيجية الجورجية الأذربيجانية الى مستوى جديد.