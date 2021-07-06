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    ثقافة


    لحملة الأذربيجانية العالمية "السلام من اجل الثقافة" عرضت للجانب الجورجي

    ٠٦.٠٧.٢٠٢١ [٢١:٥‎٥‎]

    تبيليسي، 6 يوليو (أذرتاج)

    ان التعاون مع جورجيا في المستوى الدولي احدى المسائل المهمة بالنسبة لأذربيجان. سنواصل تعزيز علاقاتنا في إطار المنظمات الدولية، بما فيها اليونسكو.

    أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الثقافة الاذربيجاني آنار كريموف في تصريحه الصحفي عقب لقائه مع نائب رئيس الوزراء الجورجي ووزير الخارجية داود زالكالياني في إطار زيارته الى جورجيا.

    قيل ان مشروع الحملة العالمية "السلام من اجل الثقافة" أطلقته أذربيجان عرض للجانب الجورجي. لفت الى ان هذه المبادرة تروج السلام والمصالحة والتفاهم في المنطقة.

    قال الوزير الاذربيجاني ان بلاده ستطور علاقاتها الثقافية مع جورجيا. وهذا سيخدم زيادة التقارب بين كلا الشعبين. ان العلاقات التاريخية الموجودة بين أذربيجان وجورجيا تؤثر على المجالات الأخرى لتعاوننا أيضا. وتسبب الثقافة في زيادة التقارب بين دولتينا وشعبينا. قرر تعزيز التعاون في هذا المجال.

    AZERTAG.AZ :لحملة الأذربيجانية العالمية "السلام من اجل الثقافة" عرضت للجانب الجورجي
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