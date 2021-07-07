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    علم وتعليم


    هيأة التصديق العليا والممثلية الأوروبية في أذربيجان تعرضان مشروعا مشتركا

    ٠٧.٠٧.٢٠٢١ [١٢:٤٦]

    باكو، 7 يوليو (أذرتاج)

    قدمت هيأة التصديق العليا لدى رئيس جمهورية أذربيجان وممثلية الاتحاد الأوروبي في أذربيجان في 7 يوليو مشروعا مشتركا حول ضمان جودة التعليم في مستوى الدكتوراة وتعزيز عملية التصديق لمؤسسات العلم والتعليم.

    أفادت وكالة اذرتاج ان المشروع ينفذ بالتعاون مع كونسوريوم يمولها الاتحاد الأوروبي وترأسه شركة IBF. وحضر حفل إشهار المشروع رئيس لجنة التصديق العليا الأذربيجانية فامل مصطافايف ورئيس ممثلية الاتحاد الأوروبي في أذربيجان كيستوتيس يانكاوسكاس. تحدث رئيس المشروع إلكين نظروف في الحفل عن المشروع. قيل ان المشروع سينفذ في 3 مراحل – التحضير والتنفيذ والاستكمال. من المقرر استكمال المشروع عام 2022.

    AZERTAG.AZ :هيأة التصديق العليا والممثلية الأوروبية في أذربيجان تعرضان مشروعا مشتركا
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