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    ثقافة


    توقيع مذكرة تفاهم بين مركز الترجمة الحكومي الأذربيجاني واتحاد الكتاب لتركيا

    ٠٧.٠٧.٢٠٢١ [١٤:٠١]

    باكو، 7 يوليو (أذرتاج)

    وُقّعت مذكرة تفاهم بين مركز الترجمة الحكومي الأذربيجاني واتحاد الكتاب لتركيا حول التعاون المستدام والبناء لتوسيع العلاقات الأدبية والثقافية بين البلدين.

    تهدف المذكرة إلى ترجمة ونشر نماذج من الأدب الأذربيجاني والتركي في إطار التبادل المشترك، وإقامة حفلات تدشين الكتب، وعقد الموائد المستديرة والمؤتمرات عبر الإنترنت، وتقديم إصدارات لجمهور واسع من القراء، وتوزيعها على المكتبات المركزية ومكتبات الجامعات.

    وقعت المذكرة السيدة آفاق مسعود رئيس مجلس إدارة مركز الترجمة الحكومي الأذربيجاني والكاتب موسى كاظم أريجان رئيس اتحاد الكتاب لتركيا.

    AZERTAG.AZ :توقيع مذكرة تفاهم بين مركز الترجمة الحكومي الأذربيجاني واتحاد الكتاب لتركيا
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