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    علم وتعليم


    تبادل الآراء حول المشاريع المشتركة بين أذربيجان واتحاد أوروبا في مجال التعليم

    ٠٧.٠٧.٢٠٢١ [١٦:١١]

    باكو، 7 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    قام رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في جمهورية أذربيجان كيستوتيس يانكوسكاس بزيارة وزارة التعليم بمناسبة انتهاء مدة نشاطها الدبلوماسي في البلاد.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة التعليم انه خلال الاجتماع مع الوزير أمين أمراللاييف تبادل الجانبان وجهات النظر حول المشاريع المشتركة بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي في مجال التعليم. وأعرب الوزير عن شكره لكيستوتيس يانكوسكاس على مساهمته في تطوير العلاقات في مجال التعليم متمنيا لها التوفيق في أعمالها المقبلة.

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    تبادل الآراء حول المشاريع المشتركة بين أذربيجان واتحاد أوروبا في مجال التعليم تبادل الآراء حول المشاريع المشتركة بين أذربيجان واتحاد أوروبا في مجال التعليم تبادل الآراء حول المشاريع المشتركة بين أذربيجان واتحاد أوروبا في مجال التعليم