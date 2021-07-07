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    علم وتعليم


    104 مؤسسة ومنظمة علمية تعمل في أذربيجان حاليا

    ٠٧.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٢٤]

    باكو، 7 يوليو (أذرتاج)

    قال رئيس لجنة التصديق العليا لدى رئيس جمهورية أذربيجان فامل مصطفايف في حفل تقديم عرض مشروع مشترك حول ضمان الجودة في الدراسة في مجال الدكتوراة و تعزيز عملية التصديق لمؤسسات العلم والتعليم فيما قال انه تعمل حاليا في البلد 104 مؤسسة ومنظمة علمية. تعمل 9 منها في مجال الفيزياء والرياضيات و19 منها في مجال التقنية و7 منها في مجال علوم الأرض، 15 منها في مجال الكيمياء والبيولوجيا و11 منها في مجال الزراعة و12 منها في مجال الطب و31 منها في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية.

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